Juventus Di Natale | Occhio a Bremer potrebbe partire

Mirko Di Natale mette in guardia i tifosi della Juventus: attenzione a Bremer, potrebbe lasciare la squadra. L’ex attaccante ha sottolineato come il difensore brasiliano sia nel mirino di altri club e potrebbe decidere di partire se arrivassero offerte convincenti. La situazione contrattuale del giocatore resta sotto osservazione, e i tifosi sperano che rimanga a Torino.

Di Natale su Bremer Mirko Di Natale ha recentemente richiamato l'attenzione sulla situazione contrattuale di Gleison Bremer. "Per me c'è una situazione sottovalutata in casa della Juventus e riguarda Gleison Bremer. Ha un contratto fino al 2029 (e fin qui nulla da dire), ma la sua clausola si aggira intorno

