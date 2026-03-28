Juventus | Bernardo Silva nel mirino

La Juventus ha avviato le trattative per ingaggiare Bernardo Silva, centrocampista offensivo del Manchester City nato nel 1994. Il club ha inserito il giocatore tra le priorità per il mercato estivo del 2026, considerando il suo ruolo strategico nel reparto nevralgico della squadra inglese. Al momento, non sono stati resi noti dettagli concreti sulle cifre o le modalità del possibile trasferimento.

La Juventus ha deciso di fare sul serio per Bernardo Silva. Il talentuoso centrocampista offensivo del Manchester City, classe 1994, è diventato uno dei principali obiettivi bianconeri per il calciomercato estivo 2026. Secondo le quote antepost aggiornate al 28 marzo 2026, la Juventus è tra i club più quotati per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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