Juventus Di Canio Bernardo Silva vuole la Juventus

Durante una trasmissione di Sky Sport, Paolo Di Canio ha condiviso un aggiornamento di mercato, affermando che Bernardo Silva avrebbe manifestato interesse a trasferirsi alla Juventus. Questa notizia si aggiunge alle recenti voci di mercato che coinvolgono il centrocampista portoghese e il club bianconero, suscitando attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

