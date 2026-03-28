Juventus assalto a Rüdiger | Spalletti sfida Liverpool e United per il tedesco

La Juventus sta cercando di riportare in Italia Antonio Rüdiger, difensore centrale del Real Madrid e della nazionale tedesca, il cui contratto scade a giugno 2026. Spalletti ha manifestato interesse per il calciatore, e il club si sta confrontando con altri team, tra cui il Liverpool e il Manchester United, per assicurarsi il suo ingaggio. La trattativa si svolge in un contesto di mercato molto competitivo.

La Juventus ha messo nel mirino il grande ritorno in Italia di Antonio Rüdiger: il difensore centrale del Real Madrid e della nazionale tedesca, in scadenza di contratto a giugno 2026, rappresenta il sogno proibito di Luciano Spalletti per guidare la retroguardia bianconera della prossima stagione. Secondo quanto riportato da OneFootball, la dirigenza della Continassa sta preparando un’offensiva basata su un accordo biennale da 5-6 milioni di euro netti a stagione, arricchito da consistenti bonus alla firma e premi legati al rendimento individuale e di squadra. La carta vincente del club torinese è proprio il rapporto di profonda stima e amicizia tra il tecnico toscano e il calciatore, un legame nato ai tempi della comune esperienza alla Roma. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, assalto a Rüdiger: Spalletti sfida Liverpool e United per il tedesco Articoli correlati Juventus, piano Spalletti: assalto a Alisson e Rüdiger per il colpo MondialeLa Juventus di Luciano Spalletti rompe gli indugi sul mercato internazionale, tracciando una lista di cinque profili élite per elevare... Leggi anche: Juventus, piano Spalletti: assalto a Alisson, Rüdiger e Pellegrini Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juventus assalto a R diger Spalletti... Temi più discussi: La Juventus fa sul serio per Rudiger: svelata l'offerta fatta al centrale del Real Madrid, le cifre; Calciomercato Rudiger, la Juve ci prova: primi contatti, concorrenza e la carta Spalletti; Mercato, la Juve fa la spesa in Premier: contatti con Bernardo Silva; All'assalto di Koné, l'Inter ci riproverà: il club prepara una mega offerta alla Roma. La Juve osserva anche RudigerJuventus: assalto a Rüdiger, occasione dal Real Madrid Il calciomercato del Real Madrid potrebbe presto infiammarsi attorno al nome di Antonio Rüdiger. Secondo le ultime ... tuttojuve.com Rüdiger in scadenza col Real Madrid: la Juventus fiuta l’occasione a parametro 0Antonio Rudiger potrebbe diventare uno dei nomi più caldi del prossimo mercato estivo europeo. Il difensore tedesco del Real Madrid si avvicina infatti alla scadenza naturale del contratto con i ... it.blastingnews.com Se Vidal si mette a fare da agente per la Juve... portaci un centrocampista Arturo #juventus #mercato #vidal - facebook.com facebook #Ramazzotti suona la carica Le sue parole sulla #Juventus x.com