Juventus piano Spalletti | assalto a Alisson e Rüdiger per il colpo Mondiale

La Juventus ha annunciato un piano di rafforzamento in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di migliorare la rosa attraverso acquisti mirati sul mercato internazionale. L’allenatore Luciano Spalletti ha indicato cinque giocatori di alto livello, tra cui il portiere e il difensore, considerati fondamentali per competere in Champions League. La società sta negoziando con diversi club per formalizzare le operazioni.

La Juventus di Luciano Spalletti rompe gli indugi sul mercato internazionale, tracciando una lista di cinque profili élite per elevare istantaneamente la caratura della rosa in ottica Champions League. Il tecnico toscano ha formulato richieste perentorie alla dirigenza: serve un leader carismatico tra i pali che cancelli le incertezze del post- Di Gregorio. Il nome in cima alla short list è quello di Alisson Becker, nonostante il recente rinnovo con il Liverpool. La missione per strappare il brasiliano ai Reds si preannuncia complessa, ma la Continassa è pronta a far leva sulla volontà dell’estremo difensore di riabbracciare la Serie A sotto la guida del suo mentore ai tempi della Roma. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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