La Juvecaserta sfida Livorno coach Lardo | Siamo molto motivati

Domani, al palaPiccolo di viale Medaglie d’Oro, si disputa una partita importante tra Juvecaserta e Livorno, con i tifosi presenti in numero massimo. Coach Lardo sottolinea la motivazione della squadra, pronta a affrontare una delle sfide più impegnative della stagione. L’incontro rappresenta un’occasione per entrambe le formazioni di mettere in campo tutto il loro livello tecnico e agonistico.

Il tecnico bianconero: "Affrontiamo una squadra che in questa prima parte di campionato ha dimostrato più continuità di tutti. Penso che sia una compagine che gioca una bella pallacanestro fisica e che ha un roster molto competitivo e completo" Domani, domenica 18 gennaio, al palaPiccolo di viale Medaglie d’Oro, esaurito fin da lunedì scorso in tutti gli ordini di posto, si accendono i riflettori su una sfida di alto profilo tecnico ed agonistico: la Paperdi Juvecaserta 2021 affronta la Verodol CBD Livorno, una delle più accreditate pretendenti alla promozione in Legadue. Quella di domani è una sfida che offre ai bianconeri la possibilità di agganciare i labronici in vetta alla classifica del campionato di serie B nazionale e che mette di fronte due realtà accomunate da un percorso di eccellenza, continuità e ambizione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

JUVECASERTA. Sold-out per l'attesissima sfida al vertice di domenica contro la Pielle Livorno; Paperdi Juvecaserta PPG Match Sponsor per la sfida alla capolista.

