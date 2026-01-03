La Juvecaserta all' esame Piombino | le parole di coach Lardo

La Juvecaserta si prepara ad affrontare Piombino nel primo turno del 2026, segnando l'inizio del girone di ritorno del campionato di serie B. Dopo due trasferte, la squadra torna al PalaPiccolo per sfidare la Solbat Golfo domani alle 18:00. Le parole di coach Lardo evidenziano l’importanza di questa partita e la volontà di riprendere il cammino con determinazione.

Il primo turno dell’anno solare 2026 coincide con l’avvio del girone di ritorno del campionato di serie B nazionale e, per la Paperdi Juvecaserta, dopo due trasferte consecutive, con il ritorno sul parquet del palaPiccolo, dove domani, domenica, alle 18:00 ospita il quintetto della Solbat Golfo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

