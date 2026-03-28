Jashari gasa il Milan | Sono qui per vincere Allegri è un maestro per me Vi svelo cosa mi disse Ibrahimovic al telefono

Il centrocampista del Milan ha commentato i suoi primi mesi con la squadra, affermando di essere qui per vincere e di considerare Allegri un maestro. Durante l’intervista, ha anche rivelato che Ibrahimovic gli ha telefonato, ma senza fornire dettagli su cosa sia stato detto. Il giocatore ha poi parlato delle sue aspettative e delle prime impressioni sulla squadra.

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