Tabellone Mastes 1000 Miami 2026 | il percorso di Jannik Sinner verso la finale Inizio soft per l’azzurro

Nel pomeriggio di oggi è stato pubblicato il tabellone del Masters 1000 di Miami 2026, con Carlos Alcaraz e Jannik Sinner come teste di serie numero 1 e 2. L’azzurro, reduce dalla vittoria ad Indian Wells, affronta il torneo con un percorso che inizia con un match più semplice, mentre Alcaraz cerca di difendere il suo titolo. La competizione si svolgerà nel complesso di Miami, dal 24 marzo al 6 aprile.

Nel pomeriggio odierno è stato sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Miami che vedrà Carlos Alcaraz e Jannik Sinner rispettivamente testa di serie numero 1 e 2 del seeding, con il tennista azzurro che viene dalla vittoria ad Indian Wells e vorrà bissare il successo in California. Forfait dell’ultima ora per il serbo Novak. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Sinner vince a Wimbledon, Pellegrini travolta dai social, sbotta: “Sono molto umile e coerente. Voi state molto. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Tabellone Atp Doha 2026: il percorso di Jannik Sinner fino alla possibile finale contro Carlos AlcarazOggi 14 febbraio alle ore 12 italiane (le 14 locali) sarà sorteggiato il tabellone del torneo Atp 500 di Doha e per stabilire le teste di serie, si...

Come cambia il tabellone di Jannik Sinner con l’eliminazione di Fonseca: percorso più agevole verso gli ottaviA compiere l’impresta è lo statunitense Eliot Spizzirri, il quale batte il supera il sudamericano in quattro set ed affronterà il qualificato cinese...

Aggiornamenti e notizie su Tabellone Mastes

Temi più discussi: Tennis ATP e WTA · Miami Open 2026: programma, orari, dove vedere le partite in diretta tv e streaming; Miami Open 2026: tabellone, programma e tutto quello che c’è da sapere; ATP Miami 2026: il calendario, il tabellone, il montepremi e dove vedere in TV; ATP Miami 2026, il tabellone di qualificazione: possibile derby Bellucci-Maestrelli al turno decisivo.

ATP Miami, la guida per il tabellone: Sinner guida i sei italiani al via, di cui quattro teste di serieTennis - ATP | Jannik Sinner (2), Lorenzo Musetti (4), Flavio Cobolli (13) e Luciano Darderi (17) beneficeranno di un bye. Presenti anche Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi ... ubitennis.com

Atp Miami, oggi il sorteggio: orario, possibili avversari Sinner e dove vederlo in tvDopo il trionfo di Indian Wells, Jannik Sinner si prepara a tornare protagonista al Masters 1000 di Miami. Oggi, lunedì 16 marzo, il tennista azzurro scoprirà tabellone e avversari del torneo in Flori ... adnkronos.com

Moise Kouame giocherà il main draw del Masters 1000 di Miami grazie a una wild card Per il francese sarà l’esordio in carriera nel tabellone principale di un Masters 1000 e diventerà anche il primo tennista nato nel 2009 a riuscirci #SpazioTennis #tennis - facebook.com facebook

Flavio Cobolli risponde presente a Indian Wells: dopo aver perso il primo parziale, il fresco vincitore di Acapulco rimonta contro Kecmanovic e chiude con lo score di 3-6 6-3 6-4, accedendo al terzo turno 15° successo nel tabellone di un Masters 1000 per i x.com