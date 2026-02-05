Poca sicurezza degrado e sporcizia | Questa è la periferia dimenticata

Un gruppo di residenti di contrada Cisterna a Tolentino si lamenta delle condizioni della zona. Le strade sono dissestate, manca l’illuminazione, i marciapiedi sono inesistenti e l’immondizia si accumula ovunque. La sicurezza è scarsa e il degrado evidente. I residenti chiedono interventi immediati per migliorare la vita in questa periferia trascurata.

Strade colabrodo e auto che corrono, zero marciapiedi, scarsa illuminazione e degrado. Un gruppo di residenti di contrada Cisterna, a Tolentino, evidenzia le condizioni in cui versa da tempo la zona, lanciando un appello. "Parliamo di una strada di ingresso alla città – spiegano i cittadini –. È molto trafficata, anche da mezzi pesanti, ma presenta un asfalto pericoloso per via di buche e voragini. Purtroppo è stata spesso scenario di incidenti anche gravi, tra cui uno mortale". Il 31 ottobre del 2024 infatti vi perse la vita con lo scooter il 51enne Michele Giulietti. "Il Comune ha intenzione di realizzare una rotonda in via Pertini per far defluire il traffico – continuano –, ma non conosciamo i tempi di realizzazione di questo intervento".

