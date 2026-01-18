Sicurezza la normativa dimenticata La città ha già le sue aree sensibili

La sicurezza urbana rappresenta un tema fondamentale per le città, ma spesso viene trascurato nel dibattito pubblico. Le normative esistenti, pur essendo presenti, non sempre vengono applicate o conosciute a livello locale. Le aree sensibili sono già state individuate, ma è importante sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sulla corretta gestione delle misure di sicurezza, per garantire un ambiente più protetto e consapevole per tutti.

Valentina Conte (Segue dalla Prima) Ai cittadini importa poco dei dati sulla “sicurezza reale” o “percepita”. Tutto viene commisurato alla realtà quotidiana in cui si vive, alle dimensioni della città e ai fasti che l’hanno contraddistinta in passato. La cronaca, purtroppo, dà segni di irrequietezza, arrivando a registrare – non più tardi di pochi giorni fa – addirittura una sparatoria in pieno centro. Ma già prima a Montecatini regnava la polemica (politica ovviamente): zona rossa sì o zona rossa no? I contrari ritengono che gli investitori sulle Terme potrebbero drizzare le orecchie dinnanzi all’esistenza di una zona rossa e di tutt’altro avviso è chi pensa che tale perimetro sia, in realtà, una garanzia di controllo e non una “lettera scarlatta”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

