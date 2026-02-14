San Valentino tra amore e terrore | J-POP Manga annuncia il Boy’s Love horror Otsukaresama Kurose-Kun

Il fumetto Otsukaresama, Kurose-Kun di J-POP Manga, nasce dall’unione tra il tema di San Valentino e un’atmosfera inquietante, che ha portato alla sua creazione. La casa editrice ha deciso di proporre un manga Boy’s Love con elementi horror, per sorprendere i lettori e offrire un’interpretazione diversa del giorno degli innamorati. La pubblicazione include scene intense e un’ambientazione soprannaturale, che catturano l’attenzione fin dalle prime pagine.

In occasione di San Valentino, J-POP Manga sorprende i lettori con un annuncio che unisce romanticismo, horror e soprannaturale in un titolo destinato a far parlare di sé. Nei prossimi mesi arriverà sugli scaffali italiani la miniserie Boy’s Love Otsukaresama, Kurose-Kun, opera di Tako Macho, un racconto che promette di rompere gli schemi del genere con una miscela audace di sensualità e mistero. Amore e terrore, un mix delirante. Otsukaresama, Kurose-Kun, cs j-pop manga Il nuovo manga si rivolge tanto agli amanti delle storie romantiche quanto ai fan dell’orrore e delle atmosfere inquietanti, richiamando suggestioni care ai lettori di Dandadan e de L’estate in cui Hikaru è morto. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - San Valentino tra amore e terrore: J-POP Manga annuncia il Boy’s Love horror Otsukaresama, Kurose-Kun J-POP Manga – Gli annunci Boy’s Love a Milan Games Week & Cartoomics A San Valentino «We Love Cortona», il concorso dedicato alle coppie tra amore, territorio e solidarietà A San Valentino, «We Love Cortona» invita le coppie a scoprire il territorio attraverso un concorso dedicato all’amore e alla solidarietà. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: San Valentino: l’amore non sfugge ai rincari.; San Valentino, tempo d'amore anche tra gli anfibi; Per un San Valentino tra amore e solidarietà; Marcia dell'Amore. San Valentino solidale: la Misericordia celebra quasi mezzo secolo di amore per i più deboliAVELLINO- Un San Valentino solidale: quello dell’amore che dona. E’ una storia di amore che dura da quasi mezzo secolo quella tra la Misericordia di Avellino e i meno fortunati ,un appuntamento che ... irpinianews.it San Valentino, ovvero l’economia dell’amore: viaggio (non romantico) tra rose, app di dating e truffe sentimentaliLe rose e i fiori? Dal sud del mondo. Nessun appuntamento in vista? Ci pensano le app di dating. Lavoro per tutti? Sì, ma precario. notizie.com SAN VALENTINO LAST MINUTE: HAI IL CODICE SCONTO , RISPARMIA ORA! Non hai ancora un regalo Abbiamo riservato una promozione speciale per chi prenota con noi OFFERTA sconto del 25% Prenota ora e paga COME FARE: Scrivici q facebook