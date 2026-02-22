Tragico incidente sulla Colombo schianto fra auto e moto | morto un 61enne

Un incidente mortale sulla Cristoforo Colombo ha causato la morte di un uomo di 61 anni, coinvolto in uno scontro tra auto e moto. La collisione si è verificata durante le prime ore della notte, vicino a un incrocio trafficato. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto per ricostruire la dinamica. La vittima viaggiava in moto quando si è verificato l’impatto. La strada è stata chiusa temporaneamente per le verifiche.

Terribile schianto a Roma, sulla Cristoforo Colombo, nella notte appena trascorso. Scontro fra auto e moto: morto un uomo di 61 anni.