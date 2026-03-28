L’Italia ha affrontato il Canada nella prima partita dei Mondiali di curling maschile in programma a Ogden, negli Stati Uniti. La squadra italiana ha subito una sconfitta con il punteggio di 9-2, in una partita che si è conclusa in breve tempo. Durante l’incontro, è stato il debutto per il giocatore Spiller, mentre l’Italia ha incontrato difficoltà contro la formazione canadese.

L’Italia è stata travolta dal Canada con il punteggio di 9-2 in occasione dell’ esordio ai Mondiali 2026 di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ogden (USA). La nostra Nazionale si è inchinata al Paese che ha conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, anche se la formazione era ben diversa: non c’erano lo skip Brad Jacobs e compagni, ma il quartetto composto da Matt Dunstone, Colton Lott, EJ Jarnden e Ryan Harnden. Il giovane Stefano Spiller ha debuttato con la maglia azzurra dei grandi, dopo essere stato grande protagonista nelle ultime due edizioni dei Mondiali juniores (oro nel 2025 e argento poche settimane fa). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia travolta dal Canada in una partita lampo ai Mondiali di curling: Spiller debutta, strada in salita

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