Italia generosa ma piegata dal Canada | quarto stop ai Mondiali di curling

L’Italia femminile di curling ha perso contro il Canada ai Mondiali di Calgary, terminando il quarto incontro senza vittoria. La squadra italiana è riuscita a resistere per buona parte del match contro una delle nazionali più forti del torneo, ma alla fine ha dovuto cedere il passo. La partita si è conclusa con la sconfitta dell’Italia, dopo un confronto intenso e combattuto.

L’Italia femminile del curling esce sconfitta dal confronto con il Canada ai Mondiali di Calgary, ma lo fa dopo aver tenuto testa a una delle squadre più forti del torneo per buona parte del match. Le azzurre di Stefania Costantini, insieme a Giulia Zarini Lacedelli, Elena Mathis e Marte Lo Dserto, sono rimaste agganciate fino al 5-5 dopo sette end, prima di subire l’allungo decisivo delle padrone di casa, che hanno chiuso 9-6. Per il quartetto italiano si tratta della quarta sconfitta in cinque partite, un risultato che complica ulteriormente la rincorsa verso la fase a eliminazione diretta. La partita era iniziata con il Canda capace di sfruttare subito il martello per portarsi avanti, ma la risposta dell’Italia è stata immediata e di qualità. 🔗 Leggi su Sportface.it

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