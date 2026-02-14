Quando Italia-Cina e Italia-Svezia di curling femminile oggi in tv | orari programma streaming

L’Italia affronta oggi le partite di curling femminile contro Cina e Svezia, dopo aver subito due sconfitte consecutive a Cortina d’Ampezzo. La squadra ha combattuto duramente contro la favorita Svizzera e ha poi perso nettamente contro la Corea del Sud, lasciando qualche rammarico tra le tifoserie. Questa mattina, le azzurre tenteranno di rimettersi in carreggiata davanti ai propri sostenitori, sperando di recuperare punti importanti nel torneo olimpico.

L'Italia proverà a scuotersi nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali 2026 dopo aver perso le prime due partite sul ghiaccio di Cortina d'Ampezzo: la sconfitta contro la quotatissima Svizzera dopo aver lottato a lungo con le vice campionesse del mondo e il nettissimo scivolone contro la Corea del Sud hanno un po' lasciato il segno, ma ora bisognerà provare a reagire di fronte al proprio pubblico e cercare di rilanciarsi. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-CINA DI CURLING FEMMINILE DALLE 9.05 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 19.05 La skip Stefania Constantini, Elena Mathis, Marta Lo Deserto e Giulia Zardini Lacedelli giocheranno due partite nella giornata di sabato 14 febbraio: alle ore 09.