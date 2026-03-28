In Bosnia sta nevicando nelle ultime ore, con le previsioni che indicano pioggia per domani e un campo pesante. La squadra italiana avrebbe dovuto partire oggi, ma il viaggio è stato spostato a lunedì. La sessione di allenamento si terrà comunque a Coverciano, come programmato.

Non bastava l’ambiente ostile: anche il meteo di Zenica non promette niente di buono, tanto da suggerire alla Nazionale un cambio di programma dopo un sopralluogo effettuato da un delegato della Figc in loco. In Bosnia è caduta la neve nelle ultime ore. Le temperature sono annunciate in risalita ma la pioggia dovrebbe comunque appesantire il terreno di gioco. Ecco perché Gattuso ha preferito evitare di svolgere l’allenamento di rifinitura nello stadio dove si giocherà la partita, scegliendo di sfruttare un’ultima mattinata a Coverciano. La squadra partirà dunque lunedì alle 16.30 con un charter da Firenze e raggiungerà Zenica intorno alle 19 per le consuete attività della vigilia: perlustrazione del campo, che vuoto farà poca impressione, e conferenze stampa del commissario tecnico e di un calciatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - In Bosnia nevica: l'Italia si allenerà a Coverciano, partenza rimandata a lunedì

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA: nevica in Svizzera, partenza confermata

Leggi anche: Il GF Vip scappa dalla Nazionale: la puntata del 31 marzo anticipata a lunedì per evitare Italia-Bosnia

Bosnia vs Romania 3-1 Highlights & All Goals | Edin Džeko Goal

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bosnia nevica

Discussioni sull' argomento La Bosnia elimina il Galles ai rigori. E gli azzurri esultano davanti alla tv...; Mondiali, l'Italia vince di carattere. Ma in Bosnia sarà un match da cuori forti; Locatelli basso un errore: Gattuso, l'Italia da Mondiale, la Bosnia. E fa tre nomi lasciati a casa; Emergenza maltempo nei Balcani: venti da uragano e pesanti nevicate travolgono Slovenia, Croazia e Bosnia.

Abbondanti nevicate in Bosnia, strade in tilt e blackout elettriciLa neve che cade intensamente in Bosnia-Erzegovina dalla sera di sabato scorso ha creato seri problemi, paralizzando il traffico in diverse parti del Paese. La situazione è particolarmente critica nei ... ansa.it

Emergenza maltempo nei Balcani: venti da uragano e pesanti nevicate travolgono Slovenia, Croazia e Bosnia - facebook.com facebook