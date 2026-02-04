Quando gioca l’Italia ai Mondiali di cricket T20 2026 e dove vederla in tv | orari avversarie streaming

Quando gioca l’Italia ai Mondiali di cricket T20 2026 e dove vederla in tv: orari, avversarie, streaming L’Italia partecipa ai Mondiali di cricket T20 in India e Sri Lanka, con partite dal 7 febbraio all’8 marzo. La squadra azzurra si trova nel Girone C, dove affronta Inghilterra, Nepal, Indie Occidentali e Scozia, che ha preso il posto del Bangladesh. Le partite si potranno seguire in diretta tv e streaming, ma ancora non sono stati annunciati tutti gli orari.

L'Italia è inserita nel Girone C della Coppa del Mondo 2026 di cricket T20, che si svolgerà in India e Sri Lanka dal 7 febbraio all'8 marzo: gli azzurri affronteranno Inghilterra, Nepal ed Indie Occidentali, oltre alla Scozia, ripescata al posto del rinunciatario Bangladesh. Proprio contro la Scozia arriverà l' esordio dell'Italia: il match avrà luogo lunedì 9 febbraio alle ore 6.30 italiane allo stadio Eden Gardens di Calcutta. Nel secondo match gli azzurri giocheranno giovedì 12 febbraio alle 10.30 italiane contro il Nepal al Wankhede Stadium di Mumbai. Allo stadio Eden Gardens di Calcutta, inoltre, gli azzurri affronteranno l'Inghilterra martedì 16 febbraio alle ore 10.

