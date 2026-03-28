L'Italia si prepara per i playoff di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026, con Mateo Retegui che si dice pronto ad affrontare la sfida. La squadra si allena in vista delle prossime partite, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi della competizione. Nessuna dichiarazione ufficiale indica preoccupazioni o tensioni legate alla fase decisiva delle qualificazioni.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il giovane attaccante Mateo Retegui ha lasciato chiaramente intendere che “pressione non è la parola giusta” per descrivere ciò che l’Italia vive in vista del play-off per la Coppa del Mondo contro l’Irlanda del Nord. Con una preparazione accurata, ha anticipato il suo arrivo di una settimana per essere pronto. La semifinale contro l’Irlanda del Nord si svolgerà giovedì al New Balance Arena di Bergamo alle 19:45 GMT (20:45 CET). Chi uscirà vincitore da questa partita si preparerà ad affrontare chi avrà la meglio tra Galles e Bosnia ed Erzegovina il 31 marzo, in cerca di un posto nella Coppa del Mondo in Canada, Messico e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Italia affronta senza ansia il playoff per la Coppa del Mondo 2026.

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