L’allenatore dell’Iraq chiede il rinvio del playoff per la Coppa del Mondo

L’allenatore della nazionale irachena ha inviato una richiesta alla FIFA per posticipare il playoff di qualificazione ai Mondiali. La sua richiesta riguarda il rinvio delle partite previste per questa fase, senza indicare specifici motivi o dettagli aggiuntivi. La decisione sulla richiesta sarà presa dall’organismo internazionale nei prossimi giorni.

L'allenatore della nazionale irachena, Graham Arnold, ha fatto appello a FIFA per rinviare il playoff intercontinentale della sua squadra per la qualificazione ai Mondiali. Questa richiesta è stata formulata a causa della difficile situazione in Iran, dove molti dei suoi giocatori e membri dello staff sono attualmente bloccati. La crescente instabilità e il conflitto nel paese hanno spinto il tecnico a cercare una soluzione che possa garantire non solo la partecipazione della squadra, ma anche la sicurezza di tutti i coinvolti.

