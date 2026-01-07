Freedom party ' 90 al Dorian | alla console il dj siciliano Charlie Mauthe
Il Freedom Party '90 al Dorian, con la musica di Charlie Mauthe, rappresenta un omaggio alla stagione d'oro della dance anni Novanta. Con oltre quarant’anni di esperienza, il DJ siciliano propone un percorso musicale che richiama le sonorità e l’atmosfera di quegli anni, offrendo un appuntamento dedicato agli appassionati di musica elettronica e di quegli anni memorabili.
Più di quarant’anni di carriera ai vertici delle classifiche internazionali e un omaggio alla grande stagione della musica dance anni Novanta. Charlie Mauthe, il dj siciliano più famoso nel mondo, festeggia i suoi oltre 40 anni di carriera con l’evento “Freedom Party 90”, in programma il 24. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Trump conferisce la Medal of Freedom postuma a Charlie Kirk nel giorno del suo compleanno – Il video
Leggi anche: Dall'Arlecchino al Sinatra, addio a 'Dj Mozart' Claudio Rispoli figura storica della console
Catania. Teatro: Ildegarda, quando la scena diventa luogo di rivelazione.
Charlie Mauthe porta il 24 gennaio il Freedom party 90 al Dorian a Palermo - Più di quarant’anni di carriera ai vertici delle classifiche internazionali e un omaggio alla grande stagione della musica dance anni Novanta. blogsicilia.it
Charlie Maute porta il 24 gennaio il Freedom party 90 al Dorian a Palermo - Il dj siciliano famoso nel mondo con le sue hit dance festeggia il 24 gennaio gli oltre 40 anni di carriera al Dorian a Palermo Più di quarant’anni di carriera ai vertici delle classifiche internazion ... lavocedellisola.it
It’s Christmas Party! Torna l’appuntamento targato Country Club per chi non teme il freddo! Vi aspettiamo questo sabato, 20 Dicembre, start 23:30 A scaldarvi non mancheranno vin brûlé, punch caldo, thé al rum e bombardini! Sfoderate le tute da sci e - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.