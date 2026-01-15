Italia ' 90 party live e dj set al Monk Roma

Vieni a vivere l’atmosfera degli anni ’90 all’Italia '90 Party al Monk Roma. Un evento dedicato a chi desidera rivivere le hit più famose di quel periodo, con musica dal vivo e DJ set. Un’occasione per ascoltare e ballare le canzoni che hanno segnato un’epoca, in un ambiente accogliente e informale. Approfitta di questa serata per rivivere i ricordi e condividere un momento di musica e compagnia.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.