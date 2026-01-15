Italia ' 90 party live e dj set al Monk Roma
Vieni a vivere l’atmosfera degli anni ’90 all’Italia '90 Party al Monk Roma. Un evento dedicato a chi desidera rivivere le hit più famose di quel periodo, con musica dal vivo e DJ set. Un’occasione per ascoltare e ballare le canzoni che hanno segnato un’epoca, in un ambiente accogliente e informale. Approfitta di questa serata per rivivere i ricordi e condividere un momento di musica e compagnia.
Al Monk Roma arriva “Italia 90” il party dove si cantano e si ballano le più grandi hit degli anni '90.In programma live e dj set, con apertura porte alle 22, per una serata che sta collezionando soldout in tutta Italia.L'età minima per accedere all'evento è di 18 anni.Il Monk, in via Giuseppe. 🔗 Leggi su Romatoday.it
