L'isola Diego Garcia, situata nell'Oceano Indiano, è diventata una base militare statunitense a partire dagli anni Settanta, sostituendo le attività civili precedenti. La sua storia è segnata dalla rimozione di popolazioni locali, che sono state evacuate prima dell'installazione delle installazioni militari. La presenza militare continua ancora oggi, con strutture che coprono gran parte dell'isola.

Ripercorriamo la storia dell’isola di Diego Garcia, diventata dagli anni ’70 una importante base americana. E’ un atollo di 44 km², situato nell’arcipelago delle isole Chagos, nell’Oceano Indiano. Rappresenta l’isola più grande della zona e dista circa 1600 km a sud dell’India. L’isola fu concessa dalla Gran Bretagna agli americani per scopi militari, costringendo la comunità locale dedita alla lavorazione del cocco e alla pesca a lasciarla con la forza e metodi disumani. Si parla di un numero compreso tra le 900 e le 2000 unità. Queste persone svilupperanno patologie come malessere, disadattamento e depressione. L’isola di Diego Garcia è un atollo di 44 km², situato nell’arcipelago delle isole Chagos, nell’Oceano Indiano. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Isola Diego Garcia, un altro triste caso di colonialismo americano

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