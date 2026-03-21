L'Iran ha lanciato un attacco contro l'isola Diego Garcia, una base militare strategica nel Pacifico. I bombardieri iraniani hanno preso di mira l'area, portando a un coinvolgimento diretto con gli Stati Uniti e le loro posizioni nella regione. La mossa rappresenta un salto strategico e una sfida aperta agli interessi statunitensi nell'area.

Bomber Island come obiettivo e l'Iran adesso sfida apertamente gli Stati Uniti e i suoi interessi nell'area. L'isola nell'Oceano Indiano a oltre 3800 chilometri da Teheran è stata infatti il luogo scelto dalle forze militari iraniani per una dimostrazione del potenziale dei loro missili balistici. Khamenei infatti ha ordinato e poi confermato pubblicamente il lancio di due ordigni che seppur non abbiano colpito la base anglo-americana, hanno infastidito e non poco Washington. Uno dei due missili ha avuto un guasto tecnico mentre l'altro è stato abbattuto da un missile intercettore statunitense. La notizia del tentato attacco alla base arriva subito dopo la decisione del primo ministro britannico Keir Starmer di concedere agli Stati Uniti l'uso delle sue basi nella sua guerra all'Iran. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Salto strategico", cosa c'è dietro l'attacco iraniano all'isola Diego Garcia

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