Trump deluso da Starmer per i tentennamenti sull’isola Diego Garcia | cosa è successo

Donald Trump ha espresso la sua delusione riguardo a Keir Starmer, criticando i ritardi nel concedere agli Stati Uniti l’uso dell’isola Diego Garcia per operazioni contro l’Iran. L’ex presidente ha parlato in un’intervista al Telegraph, sottolineando che l’approvazione è arrivata troppo tardi e che la decisione ha causato frustrazione. La questione riguarda l’utilizzo strategico della base nell’Oceano Indiano.

Intervistato dal Telegraph, Donald Trump si è detto «molto deluso» da Keir Starmer che – ha spiegato – «ci ha messo troppo» a concedere agli Stati Uniti l'uso della base dell'isola Diego Garcia, nell'Oceano Indiano, per portare a termine attacchi mirati contro l'Iran. Ecco la storia di questo atollo, che fa parte delle Isole Chagos, .