Carrara torna al centro dell’attenzione a causa della sua lunga tradizione nel settore del food, dell’accoglienza e del turismo professionale. La città si prepara a ospitare eventi e iniziative che puntano a valorizzare le competenze locali e attrarre visitatori. Le imprese si organizzano per migliorare i servizi e promuovere le eccellenze del territorio. La ripresa del settore turistico, dopo anni difficili, si rafforza con nuovi investimenti e progetti dedicati. Carrara si conferma come punto di riferimento per il comparto, puntando sulla sua storia e qualità.

di Andrea Falaschi Carrara torna protagonista e centro di riferimento per il food, l’accoglienza e il turismo professionale. Dal 1° al 4 marzo i padiglioni di CarraraFiere ospiteranno ’ Tirreno C.T. ’. Oltre 400 espositori, più di 850 marchi e quattro giornate intense dedicate alle novità, alle tendenze e alle sfide future dei settori horeca, ristorazione, turismo e accoglienza. Dai macchinari per le cucine professionali ai semilavorati per pasticceria, fino ai sistemi più avanzati per l’organizzazione e la gestione dell’accoglienza. Ad arricchire la 46ª edizione la rassegna ’ Balnearia ’, fiera dedicata all’outdoor design, alle attrezzature balneari e al benessere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le sfide per il futuro. Tra food, accoglienza turismo professionale

