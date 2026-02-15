Parlo con i morti li evoco e li sento venire percepisco una loro vicinanza Zalone? Fa un altro mestiere Preparo sempre il discorso per l’Oscar ma non serve mai | così Pupi Avati

Pupi Avati ha dichiarato di parlare con i morti, di evocarli e di sentire la loro presenza, un’esperienza che descrive come molto reale e vicina. Avati, che ha 87 anni, spiega di preparare sempre il discorso per l’Oscar, anche se sa che non arriverà mai a riceverlo. A differenza di altre persone della sua età, non si nasconde dietro parole rassicuranti sulla vecchiaia.

A 87 anni, Pupi Avati non cerca più lusinghe né si nasconde dietro la retorica della "vecchiaia serena ". In una lunga e densa intervista rilasciata a Fanpage.it, il regista bolognese traccia quello che lui stesso definisce un "rendiconto": un bilancio esistenziale prima ancora che artistico, segnato dalla consapevolezza del tempo che scarseggia e da una lucidità disarmante nel giudicare il proprio passato, il cinema contemporaneo e i colleghi. Gli anni alla Findus. Uno dei passaggi più significativi e amari della conversazione riguarda il periodo precedente alla sua affermazione cinematografica. "È un momento molto complicato della mia vita, perché ha a che fare con i rendiconti". In questa intervista a Fanpage.it, Pupi Avati racconta il suo percorso umano e artistico a 87 anni: "gli anni peggiori" come rappresentante della Findus, le lusinghe della politi