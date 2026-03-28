Altra metà del cielo origine del mondo | l'imbarazzante discorso di Valditara all'evento contro la violenza sulle donne

Durante un evento dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, un rappresentante del governo ha pronunciato un discorso che ha suscitato molte critiche. Nel suo intervento, ha fatto riferimento a un'espressione che descrive le donne come “l’altra metà del cielo” e ha aggiunto che questa frase rappresenta l’origine del mondo. La scelta delle parole ha generato reazioni di disapprovazione tra i partecipanti.

Se anche tu almeno una volta nella vita ti sei sentita dire che le donne sono 'l'altra metà del cielo', questo è per te. E se l'hai detto, pure. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Peli sul mento, l’endocrinologo: “Pinzette e laser non bastano, bisogna andare all’origine del problema”I peli sul mento nelle donne non sono un semplice inestetismo, possono nascere infatti da cause importanti: un endocrinologo spiega a Fanpage. “L’Italia boicotti la Coppa del Mondo a Crans-Montana”: l’appello dello zio di una vittima della strageDopo la morte della 16enne Chiara Costanzo nella strage di Capodanno a Crans-Montana, lo zio Pietro chiede un gesto forte alla Federazione Italiana... Contenuti e approfondimenti su Altra metà Temi più discussi: Tutte abbiamo voce: l’altra metà del podcast che dovreste ascoltare per capire il mondo; Viaggio in Paese / Sartirana, tra riso e rane un solo cielo; La seconda presidenza Menna parte in salita, metà del consiglio protesta: Ignorati sulla Via Verde; Lo sguardo di Emma, un film potente, semplice, perfetto. L’altra metà del cielo, Rete 4/ Trama e cast del film con Celentano e Vitti, in onda oggi 7 agosto 2025L’altra metà del cielo è un divertente film con protagonista una coppia d'eccezione, Adriano Celentano e Monica Vitti, diretti da Franco Rossi L’altra metà del cielo, film su Rete 4 diretto da Franco ... ilsussidiario.net ’L’altra metà del cielo’. La grande mostra dedicata alla donnaDallo spaccato sulla borghesia bolognese della seconda metà dell’800 offerto dal pittore felsineo Gaetano Palazzi con ’La prova del vestito’ – un’opera ritrovata solo recentemente – all’ironico ’Colla ... quotidiano.net Prima di andarsene, il rapper si è rivolto ai suoi coinquilini: «L'altra metà del mio cuore è con voi che mi avete fatto sorridere, ci rivediamo tra un mese e mezzo» - facebook.com facebook