Le lacrime di Simonetta la madre di Paolo Mendico a Dritto e Rovescio | Tutti sapevano si giravano dall'altra parte

Le testimonianze dei genitori di Paolo Mendico, il ragazzino di 14 anni morto suicida a causa del bullismo, sconvolgono ancora di più. Simonetta, la madre di Paolo, racconta con rabbia e dolore come molti sapessero quello che succedeva, ma nessuno interveniva. “Tutti sapevano, si giravano dall’altra parte”, dice, lasciando trasparire il senso di impotenza e frustrazione. La mamma si sfoga in tv, chiedendo che siano prese misure più ferme contro il cyberbullismo e le vessazioni che hanno portato alla traged

I genitori di Paolo Mendico, suicida a 14 anni per bullismo, a Dritto e Rovescio: "Tutti sapevano, si giravano dall'altra parte". La rabbia del padre: "Dovevano licenziarli tutti, è successo ancora dopo mio figlio con altri ragazzi".

