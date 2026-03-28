Durante un discorso a Miami, il presidente degli Stati Uniti ha chiamato lo Stretto di Hormuz “Stretto di Trump”. La dichiarazione ha attirato l’attenzione sui social e nei media, ma non sono stati forniti dettagli su eventuali motivazioni o implicazioni ufficiali di questa scelta terminologica. Nessun commento è stato rilasciato dalle autorità locali o internazionali riguardo a questa affermazione.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito lo Stretto di Hormuz come lo ‘Stretto di Trump’ durante un suo discorso a Miami. “Devono aprirlo, devono aprire lo Stretto di Trump. Voglio dire Hormuz”, ha detto alla folla. “Scusatemi, mi dispiace tanto. Che terribile errore”, ha aggiunto scherzando. “Le fake news diranno ‘l’ha detto per sbaglio’. No, con me non ci sono errori. Non troppi”. “La guerra non è ancora finita. Siamo più vicini che mai all’ascesa del Medio Oriente, finalmente libero dal ricatto nucleare e dall’aggressione dell’Iran. Abbiamo salvato il Medio Oriente. L’America sta ponendo fine alla minaccia di questo regime malvagio”, dice Trump, dal podio della Future Investment Initiative (FII), summit organizzato a Miami dal fondo sovrano saudita. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump chiama lo Stretto di Hormuz ‘Stretto di Trump’

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