Guerra in Medio Oriente | Trump annuncia invasione Iran e allarme UE

Oggi, martedì 3 marzo 2026, la notizia principale riguarda un annuncio di invasione dell’Iran da parte di Trump, mentre l’Unione Europea ha lanciato un allarme internazionale. La situazione nel Medio Oriente si sta rapidamente intensificando con sviluppi militari che stanno attirando l’attenzione di molti paesi. Le tensioni tra le parti sono aumentate in modo evidente nelle ultime ore.

La cronaca di oggi, martedì 3 marzo 2026, è dominata da un'escalation militare nel Medio Oriente che sta ridefinendo gli equilibri globali. Donald Trump ha confermato che le forze statunitensi stanno massacrando il regime di Teheran, aprendo la strada a una possibile invasione di terra. Parallelamente, la guerra in Ucraina rimane un fronte critico, mentre in Italia il dibattito si concentra sul caso Crosetto e sulla morte del boss Nitto Santapaola. Le prime pagine dei quotidiani sono dominate da questa tematica bellica. L'attenzione si sposta rapidamente dalla crisi geopolitica agli sviluppi interni, dove il viaggio a Dubai di Crosetto ha generato un forte dibattito politico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Guerra e pace Iran, Trump invia seconda portaerei in Medio Oriente? Con: – Alberto Negri, giornalista – Gregory Alegi, Docente all’Università Luiss Guido Carli.

Leggi anche: Trump-Iran, venti di guerra: la più grande portaerei al mondo entra nel Mediterraneo. Nyt: «Evacuate le basi Usa in Medio Oriente»

Guerra Usa-Iran alle porte Trump minaccia attacco armato. Iran: Reagiremo come mai prima

Tutto quello che riguarda Medio Oriente

Temi più discussi: Iran, Libano, Kuwait, Emirati, Israele: la guerra coinvolge tutto il Medio Oriente; Leone XIV: Preoccupato per il Medio Oriente, la guerra di nuovo! Dio vuole pace; Israele bombarda Teheran e Beirut, distrutta la tv pubblica iraniana. Libano, 52 morti e 15 feriti; Medio Oriente: Usa, distrutti i centri di comando dei pasdaran. Netanyahu 'Iran stava costruendo nuovi siti nucleari, ora o mai più'.

Si allarga la guerra in Medio Oriente, l'Iran Non negozieremo con gli UsaROMA (ITALPRESS) – Il movimento sciita libanese Hezbollah, proxy dell’Iran, ha lanciato missili e droni nel nord di Israele, segnando il ... iltempo.it

Viaggi e mobilità in Medio Oriente: informazioni, regole e contatti utili durante la guerraLe informazioni per chi viaggia o è in Medio Oriente durante il conflitto 2026 iniziato da USA, Israele e Iran che totta tutta la regione ... missionline.it

Dice: ma con quello che sta succedendo in Medio Oriente, bisogna proprio parlare della legge elettorale Magari sì, visto che sull’argomento i politici nostrani sono più che informati, mentre dell’attacco Usa all’Iran nessuno ha detto nulla a Meloni & C, al punt - facebook.com facebook

“Fermare la spirale della violenza prima che diventi una voragine irreparabile!”. All’Angelus l’accurato appello del Papa che segue con “profonda preoccupazione” quanto sta accadendo in Medio Oriente e in Iran l’apertura dell’Osservatore Romano x.com