Nella notte tra l’8 e il 9 marzo, il conflitto tra Iran e Israele si è esteso, coinvolgendo anche altri paesi della regione. Nel Bahrein si sono registrati 32 feriti, mentre a Doha sono state segnalate esplosioni. Inoltre, Israele ha effettuato un'operazione in Libano, durante la quale un elicottero è stato abbattuto.

Il conflitto tra Iran, Israele e gli alleati regionali continua a intensificarsi con nuovi attacchi nella notte tra l’8 e il 9 marzo. Un drone iraniano ha colpito il Bahrein provocando oltre trenta feriti, tra cui bambini e un neonato. Intanto sono state segnalate forti esplosioni a Doha, mentre scontri armati sono in corso nel Libano orientale. Gli Stati Uniti restano coinvolti nel confronto: una base americana a Erbil, nel Kurdistan iracheno, è stata attaccata con droni. Sul piano politico cresce la tensione dopo l’elezione di Mojtaba Khamenei come nuova Guida suprema dell’Iran. 06:09 – Scontri tra Israele e Hezbollah nell’est del Libano Truppe dell’ esercito israeliano sarebbero sbarcate nell’est del Libano, vicino al confine con la Siria, dove si registrano combattimenti intensi nella zona di Al-Shaara e nella periferia di Nabi Sheet. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Guerra Iran-Israele, il conflitto si allarga: 32 feriti in Bahrein, esplosioni a Doha. Israele sbarca in Libano: abbattuto elicottero

