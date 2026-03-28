Un rappresentante del movimento Houthi ha dichiarato che la chiusura dello Stretto di Bab al-Mandab potrebbe essere una delle misure adottate in risposta alle attività dell'organizzazione. La dichiarazione è stata rilasciata a Sana'a, capitale dello Yemen, il 28 marzo. La minaccia riguarda direttamente l'area strategica dello stretto, che collega il Mar Rosso con il Golfo di Aden.

Sana'a, 28 mar. (Adnkronos) - Un alto funzionario del ministero della propaganda Houthi ha minacciato che la chiusura dello Stretto di Bab al-Mandab è "tra le opzioni" per le azioni dell'organizzazione yemenita. In un'intervista al canale Al-Araby del Qatar, Mohammed Mansour ha dichiarato: "Ci stiamo coordinando con i nostri fratelli dell'asse della resistenza riguardo al nostro ingresso in guerra. La nostra responsabilità nei confronti dell'Iran e di Hezbollah è morale e religiosa. Stiamo gestendo questa battaglia gradualmente e la chiusura dello Stretto di Bab al-Mandab è tra le nostre opzioni. La resistenza yemenita è giunta alla conclusione che oggi è il momento di intervenire". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran: Houthi, 'chiusura stretto di Bab al-Mandab è tra le nostre opzioni'

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