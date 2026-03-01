Perché la chiusura dello stretto di Hormuz annunciata dall’Iran è uno scenario da incubo per i mercati e per le nostre tasche

L’Iran ha annunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz, provocando una forte reazione nei mercati internazionali. Almeno 150 petroliere sono attualmente ferme nelle acque del Golfo, riflesso diretto di questa decisione. La decisione è stata comunicata dai Pasdaran dopo gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele. La situazione sta generando preoccupazioni per le ripercussioni sulla sicurezza e sui trasporti marittimi.

Almeno 150 petroliere ferme nelle acque aperte del Golfo. È la prima fotografia concreta degli effetti della decisione annunciata sabato sera dai Pasdaran dopo gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele: la chiusura dello Stretto di Hormuz. Gli effetti sui prezzi si vedranno con l'apertura delle contrattazioni lunedì mattina. Secondo Bloomberg, quello che si profila è "uno scenario da incubo per i mercati globali". La chiusura dello Stretto di Hormuz annunciata dall'Iran dopo gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele è una prima assoluta e può innescare un effetto domino che, partendo dal settore energetico, finirebbe per travolgere il potere d'acquisto delle famiglie facendo nuovamente esplodere l'inflazione.