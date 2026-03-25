Non solo Hormuz l’Iran minaccia di bloccare anche lo Stretto di Bab el-Mandab | è l’imbocco per il Mar Rosso

L’Iran ha annunciato la possibilità di bloccare anche lo Stretto di Bab el-Mandab, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden. La minaccia arriva in risposta a potenziali azioni militari statunitensi volte a garantire il passaggio delle navi nello Stretto di Hormuz. L’Iran ha precisato di essere pronto a reagire qualora ci fosse un intervento militare in quella zona.

Non solo Hormuz. Nel caso di un’azione muscolare americana per forzare il passaggio delle navi dallo Stretto, l’Iran è pronto al rilancio. Secondo una fonte militare di Teheran, citata dall’agenzia di stampa Tasnim notoriamente vicina alle Guardie della Rivoluzione, le Forze Armate degli ayatollah sono pronte a colpire anche in un altro passaggio cruciale per il commercio mondiale: lo Stretto di Bab el-Mandab, l’imbocco meridionale al Mar Rosso, unico passaggio via mare per il Mediterraneo senza circumnavigare l’Africa. “Se il nemico volesse intraprendere azioni terrestri nelle isole iraniane o in qualsiasi altro luogo del nostro territorio,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Non solo Hormuz, l’Iran minaccia di bloccare anche lo Stretto di Bab el-Mandab: è l’imbocco per il Mar Rosso Articoli correlati Dopo lo Stretto di Hormuz ora è a rischio chiusura anche quello di Bab el-MandebDopo lo Stretto di Hormuz, l’Iran (coordinandosi con gli Houthi yemeniti) potrebbe bloccare anche quello di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso... Stretto di Hormuz, attacco a tre navi: l'Iran rivendica minaccia di bloccare il petrolioAlmeno tre navi sono state colpite nelle ultime ore nello stretto di Hormuz o nelle sue vicinanze. Altri aggiornamenti su Non solo Hormuz l'Iran minaccia di... Temi più discussi: Bab el-Mandeb, l'altro Stretto a rischio chiusura: effetti devastanti sui prezzi di benzina e diesel; Non solo Hormuz: tutti gli stretti che tengono in ostaggio il commercio globale; Non solo petrolio: lo stretto di Hormuz può mandare in crisi chip e logistica; Hormuz, Bab al Mandeb e Suez: i tre Stretti chiave della Penisola Arabica. La guerra e l'importanza strategica dei crocevia del petrolio. Non solo petrolio: lo stretto di Hormuz può mandare in crisi chip e logisticaTra petrolio, gas, elio e semiconduttori, lo stretto di Hormuz si conferma il choke point più critico del pianeta. startmag.it L’Iran chiede un pedaggio alle navi che vogliono passare dallo stretto di HormuzDall’inizio della guerra in Medio Oriente il regime iraniano ha iniziato a chiedere una sorta di pedaggio ad alcune navi commerciali che vogliono attraversare lo stretto di Hormuz senza subire attacch ... ilpost.it Una fonte militare iraniana avverte che, qualora il nemico lanciasse un'azione di terra o navale contro l'Iran, Teheran potrebbe aprire nuovi fronti, inclusa una potenziale minaccia allo Stretto di Bab el-Mandeb. La fonte ha affermato che l'Iran è pienamente pre - facebook.com facebook La chiusura dello stretto di #Hormuz sposta il rischio sistemico sul #MarRosso: se Bab el-Mandeb cedesse, la capacità di bypass dell' #ArabiaSaudita verrebbe quasi annullata. L'analisi di Gianclaudio Torlizzi tratta dal suo profilo X. #22marzo @TCommodity x.com