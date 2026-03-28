Nel conflitto in Iran, i gruppi Houthi hanno lanciato il loro primo missile contro Israele, segnando un’ulteriore escalation delle ostilità. La situazione si complica con la presenza di nuovi attori sul campo e un aumento delle tensioni militari, mentre i tentativi di avvicinamento diplomatico continuano senza risultati concreti. La crisi si sviluppa in un quadro di crescente instabilità regionale.

Il conflitto in Iran si allarga. Entrano in scena nuovi attori e tra escalation militare e fragili tentativi diplomatici la tensione che rischia di sfuggire di mano. I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno rivendicato il lancio di un missile contro Israele e annunciano il sostegno ai "fronti della resistenza" Il conflitto in Medio Oriente si allarga e diventa sempre più imprevedibile. I ribelliHouthisostenutidall’Iranhanno rivendicato il lancio di unmissile contro Israele:si tratta del primo attacco diretto dall’inizio della guerra in Medio Oriente. A comunicarlo è stato il portavoce militare del gruppo,Yahya Saree, attraverso l’emittenteAl-Masirah. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, gli Houthi entrano in guerra: primo missile contro Israele

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