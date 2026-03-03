L’ambasciata statunitense in Arabia Saudita è stata colpita da due droni presunti provenienti dall’Iran. Due fonti hanno confermato l’accaduto alla Cnn, precisando che non ci sono stati feriti. Le immagini della struttura mostrano i danni causati dall’attacco, ma non si registrano conseguenze umane. L’incidente avviene in un contesto di tensione tra i due paesi, senza ulteriori dettagli ufficiali.

L’ambasciata statunitense in Arabia Saudita è stata colpita da due presunti droni dell’Iran. Lo hanno riferito due fonti alla Cnn, aggiungendo che non ci sono state segnalazioni di feriti. L’attacco all’ambasciata statunitense nella capitale saudita Riyad è tra le numerose installazioni militari e diplomatiche statunitensi prese di mira da Teheran. Anche l’ambasciata statunitense in Kuwait è stata colpita domenica e lunedì. Nelle immagini diffuse da AL ARABIYA TV mostrano la struttura dopo l’attacco. Caso Epstein, momento di rabbia di Hillary Clinton durante la deposizione: "Ne ho abbastanza!" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, colpita ambasciata Usa a in Arabia Saudita: le immagini della struttura dopo l’attacco

L’Iran alza il tiro: colpita l’ambasciata Usa in Arabia Saudita. Trump: presto risponderemoL’ambasciata degli Stati uniti a Riad è stata colpita da due droni, secondo una prima valutazione del ministero della Difesa saudita.

Israele e Usa attaccano l’Iran, la minaccia di Teheran sulle basi Usa in Medio Oriente. Missili su Tel Aviv. Colpita Riad, l’Arabia Saudita: «Potremmo rispondere»Israele ha lanciato un attacco militare contro l’Iran, definito «preventivo» dal ministro della Difesa israeliano Israel Katz «per rimuovere le...

Approfondimenti e contenuti su Arabia Saudita

Temi più discussi: Iran colpisce ambasciata Usa a Riad, Trump: Presto risponderemo; Israele bombarda Teheran e Beirut, distrutta la tv pubblica iraniana. Libano, 52 morti e 15 feriti; Guerra in Iran, attacco all'ambasciata Usa a Riad con sei militari statunitensi morti, Trump: Risponderemo; Guerra in Medio Oriente, chiusa l'ambasciata Usa a Riad dopo essere stata colpita da un drone iraniano. Le truppe israeliane entrano in Libano.

Colpita ambasciata Usa a Riad. Truppe Israele entrano in Libano. Teheran avverte gli europei: Non unitevi al conflittoQuarto giorno di attacco Usa-Israele all'Iran. La crisi, scoppiata con i raid congiunti statunitensi e israeliani su obiettivi militari iraniani, ha ormai coinvolto più Paesi del Golfo. adnkronos.com

Guerra in Iran: colpita sede Usa a Riad, Idf attacca Teheran e BeirutLa pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornal ... giornaledibrescia.it

Il jet della star è partito dall'Arabia Saudita alla volta di Madrid in seguito all'attacco di un drone all'ambasciata statunitense a Riyadh - facebook.com facebook

#CristianoRonaldo avrebbe lasciato l'Arabia Saudita in piena notte dopo l'attacco all'ambasciata degli Stati Uniti a Riad. Lo riporta la stampa spagnola, che ricostruisce gli ultimi movimenti di #CR7 tramite i tracciamenti degli aerei. x.com