Guerra in Iran | nuovi raid su Teheran Esplosioni in Qatar e Bahrein I Pasdaran | Affondata nave Usa

Nelle ultime ore sono stati segnalati nuovi raid su Teheran, mentre in Qatar e Bahrein si sono verificati diversi esplosioni. I Pasdaran hanno dichiarato di aver affondato una nave statunitense nelle acque della regione. La situazione di tensione nella zona continua a evolversi con eventi che coinvolgono più paesi e forze militari.

L’esercito israeliano ha annunciato di aver lanciato nuovi attacchi su Teheran. Nelle ore precedenti l’agenzia di stampa iraniana Tasnim aveva riferito che erano state udite diverse esplosioni nella capitale ed erano state “attivate le difese“. L’Iran afferma di aver colpito una petroliera americana nel Golfo. Lo rende noto la televisione di Stato. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione dell’Iran ha affermato che un missile iraniano ha colpito una petroliera statunitense nel Golfo, nel sesto giorno della guerra regionale con l’Iran, che sta infiammando il Medio Oriente. La nave in questione “è stata colpita da un missile nel Golfo Persico settentrionale” ed “è attualmente in fiamme”, ha affermato l’Irgc in un comunicato trasmesso dalla televisione di Stato, che non ha fornito ulteriori dettagli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

