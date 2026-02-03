Costi energetici alle stelle | il timore di Livorno che mina la sopravvivenza delle piccole imprese locali

A Livorno, le piccole imprese del settore terziario fanno i conti con bollette sempre più alte. Molti imprenditori temono di non farcela, perché i costi energetici stanno crescendo troppo e rischiano di mettere in crisi le loro attività. La situazione si fa sempre più difficile, e le imprese cercano soluzioni per resistere.

A Livorno, il costo dell'energia sta mettendo a dura prova la sopravvivenza delle piccole e medie imprese del settore terziario. Secondo un'analisi diffusa da Confcommercio, le aziende locali pagano in media il triplo rispetto a quelle dei paesi vicini in Europa, un divario che sta compromettendo la loro competitività e minacciando la sostenibilità economica. Il direttore generale dell'associazione, Federico Pieragnoli, ha lanciato un allarme chiaro: i costi energetici, ormai proiettati a livelli insostenibili, rappresentano un freno crescente per l'intera economia provinciale. Il dato più allarmante riguarda il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica, che nel 2025 è risultato più alto del 79,6% rispetto alla Francia, del 78,7% rispetto alla Spagna e del 27% rispetto alla Germania.

