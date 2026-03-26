La cantante ha condiviso su un social network un messaggio in cui ha ringraziato i fan per l’affetto e la comprensione, dopo aver annullato un concerto a Milano. La popstar, che si trovava in un ospedale, ha spiegato di sentirsi meglio. L’evento si era svolto mercoledì 25 marzo in un teatro con il pubblico presente, ma è stato interrotto a causa di un’intossicazione alimentare.

“Mi sento meglio. Grazie mille a tutti quelli che c'erano per l'amore e la comprensione”. Rosalia rassicura con queste parole sui suoi social tutti i fan che si erano preoccupati ieri sera, mercoledì 25 marzo, a Milano, quando la popstar, in un Forum pieno in ogni ordine di posto, è stata costretta a interrompere all'improvviso il suo concerto. Colpita dai tremendi effetti di una intossicazione alimentare Rosalia ha lasciato il palco scusandosi e ha anche lasciato a bocca asciutta i tanti che erano lì per lei. Ma oltre alla delusione si era diffusa una preoccupazione che ora è la stessa cantante a far svanire, con uno scatto pubblicato tra le sue storie Instagram che la ritrae ancora sdraiata su un letto d'ospedale, con le medicazioni attaccate, ma sorridente e con il pollice in su. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Rosalia, la foto dall'ospedale dopo lo stop al concerto e l'intossicazione alimentare: come sta

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