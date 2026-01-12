Genova intossicazione da monossido durante la festa in venti finiscono all' ospedale per una stufetta

Durante una festa per famiglie a Genova, venti persone sono state trasportate in ospedale a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio, collegata all’uso di una stufetta. Tra i malori, sono stati colpiti principalmente bambini, anche se alcuni adulti hanno avuto sintomi simili. Il personale del 118 ha trasferito i pazienti dall’ospedale Gaslini al San Martino per il trattamento iperbarico.

Soprattutto i bimbi hanno accusato malori, ma pure qualche adulto. Il 118 ha trasferito i pazienti dal Gaslini al San Martino per il trattamento iperbarico Durante una festa per famiglie uno dei piccoli invitati, una bimba, si sente male. Poi tocca a un suo amichetto. Uno dopo l'altro una doz.

Stufetta difettosa a una festa per famiglie, 20 intossicati dal monossido tra adulti e bambini - È successo in un locale di una congregazione religiosa nella zona di via Roggerone, a Rivarolo, dove era in corso una festa sabato pomeriggio ... primocanale.it

Intossicazione da monossido, come proteggersi? Le regole di sicurezza - A diffonderle è Ats Brescia dopo i e gravissimi casi di intossicazione da monossido di carbonio, che hanno portato solo recentemente alla morte di un bimbo di 3 anni e di una coppia tedesca ... giornaledibrescia.it

Genova, famiglia con 3 bambini intossicata da monossido di carbonio: ricoverati in codice rosso (Adnkronos) - Una famiglia di cinque persone, tra cui tre bambini tra i 4 e gli 8 anni, sono stati ricoverati in codice rosso per una sospetta intossicazione da monos - facebook.com facebook

