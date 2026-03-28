Nella zona di via Lanza di Scalea si è verificato un episodio di intimidazione che ha coinvolto il furto e l'incendio di una vettura di un'auto in un impianto di autolavaggio. La macchina, una Panda, è stata rubata e bruciata all’interno della struttura. A pochi giorni da un attacco a colpi di kalashnikov avvenuto in un'altra zona della città, questo episodio si aggiunge a una serie di eventi violenti.

A pochi giorni dall'attentato a colpi di kalashnikov a San Lorenzo, un nuovo episodio d'intimidazione scuote la città. Un incendio si è verificato la scorsa notte in via Lanza di Scalea dove le fiamme hanno distrutto l'impianto di autolavaggio riconducibile all'area di servizio Q8 che si trova all'altezza di via Giovanni Spadolini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli investigatori della polizia secondo i quali non ci sarebbero dubbi sulla matrice dolosa del rogo. Secondo una prima ricostruzione, ignoti sarebbero arrivati a bordo di una Fiat Panda che avrebbero parcheggiato nel tunnel utilizzato per il lavaggio automatico dei mezzi di recente realizzazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Intimidazione in via Lanza di Scalea, Panda rubata e incendiata dentro un impianto di autolavaggio

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Intimidazione a Palermo, nel quartiere San Lorenzo, in una stazione di servizio Q8 di via Lanza di Scalea, dove una Fiat Panda rubata è stata incendiata. x.com