L' assalto fallito all' Eni e la rapina a un impianto di via Lanza di Scalea due arresti dopo l' inseguimento

Hanno tentato l’assalto in un distributore di carburante lungo la circonvallazione, ma la reazione di un lavoratore li ha costretti alla fuga, e così hanno puntato un altro impianto in via Lanza di Scalea, rapinando l’addetto e portandogli via 400 euro. I carabinieri hanno arrestato due uomini di 42 e 51 anni per i reati di tentata rapina, rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dal Comando provinciale, in prima battuta i due indagati, che viaggiavano su un’auto senza targhe, avrebbero preso di mira un impianto Eni di viale Regione Siciliana, all'altezza di Bonagia, fuggendo però a mani vuote. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Via Lanza di Scalea, dopo i lavori nessuno sistema il manto stradaleIn via Lanza di Scalea, dopo recenti interventi, il manto stradale non è stato adeguatamente riparato.

Rapina a Milano, inseguimento, spari e due arresti a SedrianoNella zona di Sedriano, gli agenti della Polizia di Stato hanno intercettato e arrestato due uomini sospettati di aver commesso una rapina a Milano.

