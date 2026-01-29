Playoff Champions Mourinho contro il suo passato | Inter o Real? Entrambe candidate per una finale Sarà emozionante

Mourinho si prepara a tornare in campo, questa volta da sfidante. L’ex allenatore di Inter e Real Madrid sa che il suo futuro potrebbe passare da una finale di Champions League. La sfida tra le due candidate, Inter e Real Madrid, si avvicina, e l’allenatore portoghese promette emozioni forti. Il Benfica ha già conquistato il pass per i quarti e ora aspetta di conoscere il suo avversario. La corsa è aperta, e Mourinho sa che questa potrebbe essere una partita speciale.

José Mourinho, dopo il trionfo storico del Benfica contro il Real Madrid per 4-2, ha parlato con evidente soddisfazione, consapevole di aver scritto una pagina importante sia a livello personale che di club. Si tratta infatti della prima vittoria in carriera contro i blancos, dopo cinque precedenti negativi. La vittoria è valsa per il Benfica anche la possibilità di accedere ai playoff di Champions League che consentiranno ai lusitani di qualificarsi agli ottavi di finale.

