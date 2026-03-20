Curva Inter Soli contro tutti | il tifo si scalda per Firenze Il comunicato del secondo anello verde

I tifosi dell'Inter, nonostante il divieto di trasferta, hanno organizzato un raduno al Franchi per sostenere la squadra durante la partita contro la Fiorentina. La protesta è stata annunciata con un comunicato del secondo anello verde, che invita i sostenitori a partecipare. La Curva Inter si prepara a tifare contro tutti, anche in assenza di autorizzazioni ufficiali.

Inter News 24 Curva Inter, nonostante il divieto di trasferta i sostenitori della Beneamata hanno organizzato un raduno speciale per incitare la squadra al Franchi. I sostenitori dell’Inter non intendono lasciare sola la squadra in un momento cruciale della stagione. Nonostante il provvedimento che nega l’accesso al settore ospiti fino al 23 marzo, il popolo nerazzurro ha deciso di manifestare la propria vicinanza al gruppo guidato dal tecnico Cristian Chivu, l’ex difensore rumeno e attuale guida dei meneghini. La trasferta contro la Fiorentina di Raffaele Palladino, giovane allenatore noto per il suo gioco propositivo, rappresenta uno snodo fondamentale per la classifica, e la tifoseria organizzata vuole far sentire il proprio calore prima della partenza. 🔗 Leggi su Internews24.com

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Vedi sig. Giuseppe,a me l'inter non da da mangiare. Semmai,ha dato da mangiare a #Ferdico,#Beretta,#Bellocco ed a tanti altri della curva nord (che ancora fa mangiare) non di certo a me. Che sia chiara questa cosa,perche semmai ricavassi 1 centesimo con - facebook.com facebook