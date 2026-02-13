La Curva Nord dell’Inter invita i tifosi a riempire San Siro con entusiasmo durante il derby contro la Juventus, in programma domani. La richiesta nasce dalla volontà di creare un’atmosfera potente, capace di sostenere la squadra fin dal primo minuto. I sostenitori nerazzurri sono chiamati a riunirsi numerosi e a incitare senza sosta, per rendere lo stadio un vero fortino.

Inter News 24 Inter Juventus, la Curva Nord annuncia una richiesta in vista del big match di campionato contro i bianconeri. L’attesa per il derby d’Italia sta raggiungendo livelli di elettricità pura. Mentre la Juventus di Gleison Bremer e Luciano Spalletti cerca il colpaccio esterno per onorare il finale di stagione, l’ Inter di Cristian Chivu si prepara a difendere il primato in un’atmosfera che si preannuncia leggendaria. La Curva Nord ha rotto gli indugi con un comunicato ufficiale, chiedendo a ogni tifoso di trasformare lo stadio in una bolgia: «Domani sera serve una cornice di tifo devastante, all’altezza dell’importanza di questa sfida». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Juventus, la Curva Nord chiede un San Siro infuocato: «Domani serve un tifo devastante! Ogni interista allo stadio deve…»

Il tifo nerazzurro si prepara con entusiasmo per il Derby d’Italia, nonostante le recenti polemiche giudiziarie che coinvolgono le squadre.

L'inchiesta Doppia Curva ha portato alla luce il ruolo mafioso della Curva Nord dell'Inter.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

#forzainter #inter #curvanordmilano #sansiro #seriea #ultrasinter

Argomenti discussi: E' grave il quarantenne romagnolo che avrebbe lanciato il petardo contro Audero: trasferito al Policlinico di Modena. Rischio chiusura curva per Inter-Juventus; Trasferte bloccate ai tifosi dell’Inter fino al 23 marzo. Nel derby con il Milan e contro la Juve a San Siro la curva Nord ci sarà. Ma allora chi è l’uomo che ha lanciato il petardo ad Audero?; Inter Juve e non solo, gli altri 'derby' nel mondo; La Curva dell'Inter non salterà il derby: ecco perché. Il precedente.

L'appello degli ultras dell'Inter verso la Juventus: Coloriamo il Meazza come mai primaO Inter o morte. Inizia così il comunicato della Curva nerazzurra nel giorno di vigilia della sfida di campionato contro la Juventus,. tuttomercatoweb.com

Verso Inter-Juventus, l’appello della Curva: Coloriamo il Meazza di nerazzurroAlla vigilia del derby d'Italia, il tifo organizzato del Secondo Anello Verde ha chiamato a raccolta tutto il popolo interista ... msn.com

Ma c’è poco da ridere invece, c’è pochissimo da ridere (cit). #InterJuventus #SanValentino #SkySport - facebook.com facebook

#Bastoni: “Tutti conoscono l’importanza di Inter-Juventus. #Spalletti ci conosce…” x.com