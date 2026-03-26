Il mercato dell’Inter potrebbe vedere nuovamente in primo piano il nome di Diaby, con possibilità di riaccensione della trattativa. Nel frattempo, si fa strada anche il nome di Salah, in attesa di sviluppi legati alla sua eventuale cessione dal Liverpool. La sessione estiva si preannuncia ricca di movimenti e cambiamenti per alcuni dei giocatori più discussi del momento.

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© Calcionews24.com - Mercato Inter, la pista Diaby è pronta a riaccendersi? Occhio all’incastro che riguarda anche Salah!

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