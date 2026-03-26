L'Inter continua a seguire la possibile trattativa per Moussa Diaby, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport. La società nerazzurra sembra ancora interessata all’attaccante, mentre nelle ultime ore si parla anche di un possibile coinvolgimento di Mohamed Salah come aiuto nella trattativa. Al momento, non ci sono conferme ufficiali né dettagli sulle modalità dell’eventuale operazione.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter non molla la pista che porta a Moussa Diaby. Dopo aver spinto con insistenza ma senza successo durante tutto il mese di gennaio per prelevare il francese dall’ Al-Hittiad e portarlo ad Appiano Gentile, la dirigenza nerazzurra vuole ritentare a portarlo a Milano questa estate grazie ad un assist che potrebbe arrivare da Mohamed Salah il quale, in scadenza di contratto con il Liverpool a giugno 2026, è in cerca di una nuova squadra e il club saudita sembra intenzionato a fare sul serio per accoglierlo in Arabia offrendogli un contratto biennale da 100 milioni annui. Un suo approdo nella squadra allenata da Sergio Conceicao potrebbe aprire le porte ad un ritorno di fiamma nerazzurro per il classe 1999. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, non tramonta la pista Diaby: l’aiuto può arrivare da Salah

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