Un rappresentante del settore moda ha partecipato all'inaugurazione di White Milano, uno degli eventi più importanti per l'industria italiana. Durante l’evento, ha dichiarato l’intenzione di dedicare maggiore attenzione ai giovani imprenditori, sottolineando l’importanza di favorire nuove opportunità nel settore. La cerimonia di apertura ha visto la presenza di vari protagonisti del sistema moda, con il taglio del nastro come momento centrale.

Ha tagliato il nastro di White Milano. Lui, tra i protagonisti dell’evento cruciale per il sistema moda italiano. Beppe Angiolini è appena rientrato in città per lavorare al progetto che anima la sua lista civica, con la quale si candida a Palazzo Cavallo. Ma porta con sè gli effetti della settimana della moda e molte idee da trasferire nell’idea di Arezzo capitale internazionale che intende tradurre in azioni concrete. "Essere in un contesto così autorevole, accanto a figure istituzionali e protagonisti del settore, ha confermato quanto la moda sia oggi uno dei principali ambasciatori della cultura e dell’eccellenza italiana nel mondo". Da Milano ad Arezzo il passo, per lui, è breve. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Angiolini: "Più spazio ai giovani imprenditori"

