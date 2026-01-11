Parigi meno auto e più spazio pubblico | la rivoluzione che può cambiare le città

Parigi sta promuovendo una trasformazione urbana volta a ridurre la presenza delle auto e ad aumentare gli spazi pubblici dedicati alle persone. Questa iniziativa mira a migliorare la qualità della vita cittadina, creando ambienti più vivibili e sostenibili. Bergamo segue un percorso simile, concentrandosi sulla riqualificazione delle aree pubbliche e sulla riduzione del traffico motorizzato. Un cambiamento che potrebbe rappresentare un modello per molte città italiane ed europee.

Bergamo. Ridurre lo spazio per le auto, restituirlo alle persone e migliorare la qualità della vita: Parigi è diventata uno dei principali laboratori europei di trasformazione urbana. Il cambiamento è stato costruito con scelte coraggiose, mantenute malgrado le resistenze iniziali, raggiungendo risultati evidenti oggi su traffico, aria, rumore e spazi pubblici. Ce ne parla Ilaria Zilioli, bergamasca, legal officer dell'Agenzia spaziale europea, l' Esa, nella sede di Parigi, dove vive da 25 anni. Parigi è indicata come modello di svolta urbana. Quali sono i benefici visibili e misurabili? Com'è stato costruito il consenso al cambiamento? "Il progetto "Paris Respire" è stato messo in atto da Anne Hidalgo, sindaca dal 2014, che, all'inizio, ha incontrato molte resistenze.

